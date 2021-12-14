Amasya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada, 2'si ağır, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaza, Amasya-Çorum karayolu Gökhöyük kavşağında meydana geldi.









Yağıştan dolayı kayan otobüs devrildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada, 2'si ağır, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi.







