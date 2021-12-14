Son dakika: Amasya'da otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var!
Son dakika haberine göre, Amasya'da yolcu otobüsü devrildi. Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. 2'si ağır, 24 kişi de yaralandı. İşte olay yerinden görüntüler...
14 Aralık 2021, Salı 08:39 Son Güncelleme:
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Amasya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada, 2'si ağır, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kaza, Amasya-Çorum karayolu Gökhöyük kavşağında meydana geldi.
Yağıştan dolayı kayan otobüs devrildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada, 2'si ağır, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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