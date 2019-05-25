Amasya’yı dolu vurdu

Amasya Valisi Dr. Osman Varol köylerde incelemelerde bulundu. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından oluşturulan hasar tespit ekipleri, zarar gören köylerde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

ÜRÜNLERE ZARAR VERDİ

Yapılan ilk tespitlere göre, il merkezinde 6, Suluova’da 16 ve Merzifon’da 31 olmak üzere toplam 53 köyde kiraz, şeftali, buğday, mısır, şekerpancarı gibi ürünlerde yoğun dolu hasarının bulunduğu belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından oluşturulacak raporun Tarım ve Orman Bakanlığına gönderileceği bildirildi.

İHA