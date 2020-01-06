Amatör ligde taraftarlar, kaleciyi bayıltana kadar dövdü Bölgesel amatör ligde Arslanbey Gençlerbirliği ile Hidropaks Tayfunspor arasında oynanan maçta Tayfunspor kalecisi Sefa Tekdurmaz, kendi taraftarı tarafından feci şekilde saldırıya uğradı.