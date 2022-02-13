Futbol Amatör maçta ortalık karıştı! Yaralılar var

Amatör maçta ortalık karıştı! Yaralılar var

Futbol

Amatör maçta ortalık karıştı! Yaralılar var

Diyarbakırspor ile Yeni Muş Belediyespor karşılaşmasının sonunda futbolcular kavga etti, taraftarlar sahaya koltuk fırlattı. Çıkan olaylarda 4 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.

13 Şubat 2022, Pazar 18:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Diyarbakırspor, evinde Yeni Muş Belediyespor'u ağırladı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanan maçın son dakikasında Yeni Muş Belediyespor'lu futbolcunun uzatma dakikalarında ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı golle sonuçlandı.

Santrayla birlikte hakemin bitiş düdüğünün ardından futbolcular arasında kavga çıktı. 

2 SAAT SONRA STADYUMDAN AYRILDILAR

Polisin araya girmesiyle, futbolcular arasındaki kavga sona erdi. Futbolcular soyunma odalarına yönlendirildi. Bu sırada tribündeki taraftarlar da stadyumun koltuklarını sahaya fırlattı. Bazı koltukların polise denk geldiği olayda 4 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı. Yeni Muş Belediyespor takımı, yaklaşık 2 saat sonra yoğun güvenlik önlemleri altında stadyumdan ayrıldı.

Burak EMEK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)

İlgili Haberler
Antalyaspor evinde Karagümrük engelini kolay geçti


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Beşiktaş yeni sezonda Miralem Pjanic ile devam etmeyecek