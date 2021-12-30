Amazfit akıllı saat sevkiyatında üçüncü sıraya yükseldi

Amazfit, kendi geliştirdiği tescilli işletim sistemi Zepp OS tarafından desteklenen bir dizi üstün sağlık ve fitness özelliğine sahip Amazfit GTR 3 Pro, Amazfit GTR 3 ve GTS 3 akıllı saat serisini bir süre önce dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye pazarına sunmuştu. Akıllı sağlık takibini kolaylaştırmak için tasarlanan Amazfit’in yeni akıllı saat serisi, kullanıcıların kişisel tarzlarından ödün vermeden egzersiz takibi yapmalarına, sağlıklarını iyileştirmelerine ve yaşam tarzlarını geliştirmelerine yardımcı oluyor. GT 3 Serisi akıllı saatler farklı ortamlar ve ruh halleri için özelleştirilebilen, 24 saat kolay ve kesintisiz sağlık yönetimi sunan ve anlaşılması kolay işletim sistemi ile tüketicilerin dikkatini ve ilgisini kısa sürede üzerine çekmeyi başardı.

Amazfit’in yeni akıllı saat serisinin amiral gemisi Amazfit GTR 3 Pro, çığır açan Zepp Health teknolojileriyle donatıldı. Amazfit GTR 3 Pro, 1,45 inçlik, 331 ppi AMOLED Ultra HD ekran ile göz kamaştırıcı görseller ve kullanımı kolay bir ara yüz sunuyor. Geniş dairesel ekranıyla kesintisiz, sorunsuz etkileşim için yüksek yenileme hızı sunan GTR 3 Pro, %70,6’lık etkileyici bir ekran-gövde oranına sahip. GTR 3 Pro bu sayede piyasadaki en büyük yuvarlak saat ekranlarından birine sahip olmasına rağmen bunu boyutuna yansıtmıyor. GTR 3 Pro, tek şarjla 12 güne kadar kesintisiz pil ömrü sağlayan 450 mAh’lik bir bataryadan güç alıyor.

Amazfit GTR 3 Pro, yüzerken bile kullanıcının tüm gün kalp atış hızını izliyor. Anormal derecede yüksek veya düşük kalp atış hızları için uyarıların yanı sıra egzersizlerin optimize edebilmesi için kalp atış hızı bölgelerini takip ediyor. Amazfit GTR 3 Pro ile mevcut sağlık verileri bir anda değerlendirilerek son yedi günlük etkinliğe dayalı verilerden derlenen tek bir Kişisel Aktivite Yapay Zekası Puanına (PAI) dönüştürülüyor. Amazfit GTR 3 Pro, Kullanıcının hafif, derin ve REM uyku aşamalarını, ayrıca gece uyanma saatlerini, gündüzleri 20 dakikadan uzun süren şekerlemeleri, hatta uyku sırasındaki nefes alma kalitesini de izliyor.

Pandemi sona erse bile teknoloji sektörü çip kriziyle mücadele etmeye devam edecek gibi gözüküyor. Bu noktada yeni telefonlar, akıllı saatler, tabletler hatta otomobillerin üretimi büyük oranda kısıtlanmaya devam edecek. Bu sorun artık teknoloji devlerinin değil, ülkelerin yüzleşmesi gereken bir sorun. Ancak teknolojik ürünlerin üretiminin daraldığı bir dönemde kendi çip üretimini yapabilen firma, Huangshan 2S olarak adlandırdığı yeni nesil çipler üretebiliyor.