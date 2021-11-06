Amazfit GT 3 serisi kullanıcılara sunuldu
Amazfit, GTR 3 Pro, GTR 3 ve GTS 3 modeli yeni akıllı saatlerini Türkiye’deki kullanıcılara sundu.
06 Kasım 2021, Cumartesi 13:11 Son Güncelleme:
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Huami firmasının geçtiğimiz ay tanıtılan Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 ve GTS 3 akıllı saat modelleri ülkemizde de satışa sunuldu. Amazfit'in yeni akıllı saatleri Zepp OS'un çok sayıda yenilikçi sağlık, fitness ve yaşam tarzı özelliklerini beraberinde getiriyor.
Amazfit GTR 3 Pro anlaşılacağı üzere en pahalı model olarak geliyor. Amazfit GTR 3 ve GTS 3 modelleri ise kullanım süresi ile ekran açısından farklılık gösterse de fiyatlar değişiklik göstermiyor.
Amazfit GTR 3 özellikleri
Ekran: 1.39 inçlik AMOLED
Sağlık değerleri: Nabız, kandaki oksijen, stres ve gelişmiş uyku takibi
GPS: Var
Batarya: Normal mod 10 gün, GPS 35 saat
Amazfit GTS 3 özellikleri
Ekran: 1.75 inçlik AMOLED
Sağlık değerleri: Nabız, kandaki oksijen, stres ve gelişmiş uyku takibi
GPS: Var
Batarya: Normal mod 12 gün, GPS 20 saat
Amazfit GTR 3 Pro özellikleri
Ekran: 1.45 inç AMOLED, 1000 nit, her zaman açık
Sağlık değerleri: Nabız, kandaki oksijen, stres, nefes, öğle uykusu ve gelişmiş uyku takibi
GPS: Var
Batarya: Normal mod 10 gün, GPS 35 saat