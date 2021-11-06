Bilim & Teknoloji Amazfit GT 3 serisi kullanıcılara sunuldu

Amazfit GT 3 serisi kullanıcılara sunuldu

Bilim & Teknoloji

Amazfit GT 3 serisi kullanıcılara sunuldu

Amazfit, GTR 3 Pro, GTR 3 ve GTS 3 modeli yeni akıllı saatlerini Türkiye’deki kullanıcılara sundu.

06 Kasım 2021, Cumartesi 13:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Huami firmasının geçtiğimiz ay tanıtılan Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 ve GTS 3 akıllı saat modelleri ülkemizde de satışa sunuldu. Amazfit'in yeni akıllı saatleri Zepp OS'un çok sayıda yenilikçi sağlık, fitness ve yaşam tarzı özelliklerini beraberinde getiriyor.

Amazfit GTR 3 Pro anlaşılacağı üzere en pahalı model olarak geliyor. Amazfit GTR 3 ve GTS 3 modelleri ise kullanım süresi ile ekran açısından farklılık gösterse de fiyatlar değişiklik göstermiyor.

Amazfit GTR 3 özellikleri

Ekran: 1.39 inçlik AMOLED

Sağlık değerleri: Nabız, kandaki oksijen, stres ve gelişmiş uyku takibi

GPS: Var

Batarya: Normal mod 10 gün, GPS 35 saat

Amazfit GTS 3 özellikleri

Ekran: 1.75 inçlik AMOLED

Sağlık değerleri: Nabız, kandaki oksijen, stres ve gelişmiş uyku takibi

GPS: Var

Batarya: Normal mod 12 gün, GPS 20 saat

Amazfit GTR 3 Pro özellikleri

Ekran: 1.45 inç AMOLED, 1000 nit, her zaman açık

Sağlık değerleri: Nabız, kandaki oksijen, stres, nefes, öğle uykusu ve gelişmiş uyku takibi

GPS: Var

Batarya: Normal mod 10 gün, GPS 35 saat

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
İndirimde kasım bereketi
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Google'dan Cumhuriyetimizin 98. yılına özel doodle