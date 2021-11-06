Amazfit GT 3 serisi kullanıcılara sunuldu

Huami firmasının geçtiğimiz ay tanıtılan Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 ve GTS 3 akıllı saat modelleri ülkemizde de satışa sunuldu. Amazfit'in yeni akıllı saatleri Zepp OS'un çok sayıda yenilikçi sağlık, fitness ve yaşam tarzı özelliklerini beraberinde getiriyor.

Amazfit GTR 3 Pro anlaşılacağı üzere en pahalı model olarak geliyor. Amazfit GTR 3 ve GTS 3 modelleri ise kullanım süresi ile ekran açısından farklılık gösterse de fiyatlar değişiklik göstermiyor.

Amazfit GTR 3 özellikleri

Ekran: 1.39 inçlik AMOLED

Sağlık değerleri: Nabız, kandaki oksijen, stres ve gelişmiş uyku takibi

GPS: Var

Batarya: Normal mod 10 gün, GPS 35 saat

Amazfit GTS 3 özellikleri

Ekran: 1.75 inçlik AMOLED

Sağlık değerleri: Nabız, kandaki oksijen, stres ve gelişmiş uyku takibi

GPS: Var

Batarya: Normal mod 12 gün, GPS 20 saat

Amazfit GTR 3 Pro özellikleri

Ekran: 1.45 inç AMOLED, 1000 nit, her zaman açık

Sağlık değerleri: Nabız, kandaki oksijen, stres, nefes, öğle uykusu ve gelişmiş uyku takibi

GPS: Var

Batarya: Normal mod 10 gün, GPS 35 saat