Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro ve GTS 3 akıllı saat modelleri duyuruldu

Amazfit GTR 3, yuvarlak bir tasarıma sahip . Alüminyum bir kasası bulunan modelde 1,39 inç HD AMOLED ekran yer alıyor ve 450 mAh pil bulunuyor. Bu pil ile 21 günlük bir kullanım süresi açıklanırken, saatin merkezinde Zepp OS işletim sistemi yer alıyor.

Ailenin en üstüne konumlandırılan Amazfit GTR 3 Pro’da 1.45 inçlik bir ekran yer alıyor. Üst seviye alüminyum alaşımdan imal gövde ince ekran kenarları sayesinde daha kompakt yapıya bürünmüş. Ekran 1000 nit parlaklık seviyesine kadar çıkabiliyor. Firmanın yeni Zepp OS kullanıcı ara yüzünü kullanan saat üçüncü taraf uygulamaları destekliyor ve daha verimli bir ortam içerisinde çalıştırıyor. 150’den fazla saat teması Her Zaman Açık özelliğini destekliyor. Kullanıcı isterse temaları düzenleyebiliyor veya web üzerinden kendi temasını da hazırlayabiliyor. GPS sayesinde telefondan bağımsız çalışsa da sesli görüşme için telefon bağlantısı gerekiyor. 2.3GB depolama alanına müzik yüklenebiliyor. Tasarruf modunda 1 ay, standart kullanımda 12 gün, yoğun kullanımda 6 gün, GPS açık ise 35 saat kullanım süresi elde ediliyor.

Amazfit GTS 3 ise diğerlerinden farklı olarak yuvarlak değil kare bir tasarıma sahip. Modelin bünyesinde bu sayede diğerlerinden daha büyük, 1,75 inç Ultra HD AMOLED ekran yer alıyor. Doğal olarak saatin merkezinde yine ZEPP OS işletim sistemi yer alıyor. 250 mAh gibi küçük bir pile sahip saat, yine de 12 günlük kullanım getiriyor.

GPS destekli akıllı saatler, 150 farklı sporu otomatik olarak algılıyor ve Android yanında iOS telefonlar ile de bağlantı kurabiliyor.

Amazfit GTR 3 ve GTS 3 yurt dışında 150 euro, GTR 3 Pro ise 200 euro’ya satın alınabiliyor.