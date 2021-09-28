Amazfit Neo, Amazfit'in geniş akıllı saat koleksiyonunda kendini hemen belli ediyor. GTS 2 veya GTR 2 gibi tam renkli ekrana sahip değil. Bunun yerine, 90'laraın Casio saatlerini andırıyor. Neo, Amazfit'in ürün yelpazesindeki başka hiçbir saate benzemiyor ve özelliklerin karışımı göz önüne alındığında, giyilebilir saat dünyasında bunun gibi çok az model var. Casio'nun bu saati üç yıl önce yapması gerekirdi diyebiliriz. Siyah, turuncu ve yeşil renk seçenekleriyle gelen saat, 32 gram ağırlığıyla oldukça hafif ve 40 mm plastik kasaya sahip.

Plastik olması kötü hissettirmiyor. Genel olarak giymesi rahat olan 20 mm'lik poliüretan kayışla eşleştirilmiş. Ancak pek çok Amazfit saatinde bulduğunuz gibi çıkarılabilir türden değil. 1.2 inçlik STN siyah beyaz ekranın kontrolünü elinize almanızı sağlayan dört fiziksel düğme var. Kasanın solundaki iki düğmeden üstteki, özellikleri seçmenize izin verirken, alttaki düğme tutulduğunda oldukça canlı arka ışığı açıyor. Diğer taraftaki ikisi, işlevler arasında gezinmenizi sağlıyor. Bu düğmeler, üç bölüme ayrılmış bir ekranı kontrol ediyor. Bütün anlamda, ekran kurulumu iyi çalışıyor. Hiç sıkışık hissetmiyor ve küçük ekran alanından iyi bir şekilde yararlanıyor. Ekranı görüntülemek ise hiçbir zaman sorun yaratmıyor ve geceleri de ekranı parlak arka ışıkla görebilirsiniz. Saate ekstra dayanıklılık eklemek için Neo, 5ATM suya dayanıklılık derecesine sahip, bu da yüzme ve duş için güvenli olduğu anlamına geliyor. Ancak havuza girdiğinizde aktivitenizi takip edemiyorsunuz. Saat üzerinde bildirimleri okuyamıyorsunuz, bunun yerine köşede beliren bir zarf veya mesaj simgesiyle ping atılıyor, sonrasında bunları telefonunuzdan görebilirsiniz.

Neo, hem retro görünümlü fitness takipçiniz hem de spor saatini olmayı vaat ediyor. Bunu, hareketi izlemek için ivme ölçer ve egzersiz sırasında kalp atış hızını izlemek için Huami'nin BioTracker optik sensörüyle yapıyor. Saatten atılan tüm adımları, mesafeyi ve yakılan kalorileri takip edebilirsiniz. Zepp telefon uygulaması, bu adımların gün içinde ne zaman gerçekleştiğini, ayrıca haftalık ve aylık adım hedeflerini göstererek bu verileri derleyebiliyor. Ayrıca bu saatle uykunuzu izleyebilirsiniz, hafif gövdesi onu yatakta takmayı uygun hale getirir. Saat bu sayede derin ve hafif uyku aşamalarını ve uyanık olduğunuz süreyi takip edebiliyor. Uyku sırasında kalp atış hızını görebilirsiniz, ancak kaydedilen REM uykusu yok. Doğruluk açısından, Fitbit Sense ile aynı.

Neo, 160 mAh pille, 28 güne kadar ayakta kalabiliyor. Sıfırdan yüzde 100 şarj olma süresiyse pile 2,5 saat. Kalp atış hızı izleme, uyku asistanını kullanma ve gün boyunca eksiksiz bildirim desteği derken günlük düşüş %5 civarında gerçekleşiyor. Kısaca retro görünümde bir akıllı saat isteyenler Amazfit Neo'ya bir göz atabilir.