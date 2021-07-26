Bilim & Teknoloji Amazon, Bitcoin ile ödeme almaya hazırlanıyor

Amazon, Bitcoin ile ödeme almaya hazırlanıyor

Bilim & Teknoloji

Amazon, Bitcoin ile ödeme almaya hazırlanıyor

Amazon, başta Bitcoin olmak üzere Ethereum, Cardano ve Bitcoin Cash ile ödeme almaya hazırlanıyor. Ayrıca şirket, kendi kripto para birimini de piyasaya sürecek.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 10:47 Son Güncelleme:
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İngiltere merkezli City A.M adlı ekonomi gazetesine göre Amazon, başta Bitcoin olmak üzere çeşitli kripto para birimleriyle ödeme kabul edecek. Aynı zamanda şirket, bu işi yönetecek bir uzman da arıyor.

İsmi açıklanmayan bir Amazon çalışanına göre şirket, kendi kripto para birimini de piyasaya sürmek istiyor. Önce Bitcoin'le ödeme yapılmasını sağlayacak olan kişi, daha sonra Ethereum, Cardano ve Bitcoin Cash ile ödeme imkanının sunulmasını sağlayacak. Tüm bu sürecin bu yılın sonuna kadar başlayıp tamamlanması planlanıyor.


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