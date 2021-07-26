Amazon, Bitcoin ile ödeme almaya hazırlanıyor

İngiltere merkezli City A.M adlı ekonomi gazetesine göre Amazon, başta Bitcoin olmak üzere çeşitli kripto para birimleriyle ödeme kabul edecek. Aynı zamanda şirket, bu işi yönetecek bir uzman da arıyor.

İsmi açıklanmayan bir Amazon çalışanına göre şirket, kendi kripto para birimini de piyasaya sürmek istiyor. Önce Bitcoin'le ödeme yapılmasını sağlayacak olan kişi, daha sonra Ethereum, Cardano ve Bitcoin Cash ile ödeme imkanının sunulmasını sağlayacak. Tüm bu sürecin bu yılın sonuna kadar başlayıp tamamlanması planlanıyor.



