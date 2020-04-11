Amazon, çalışanlarına COVID-19 testi yapmak için laboratuvar kuracak
Amazon, çalışanlarını düzenli olarak test etmek amacıyla COVID-19 test laboratuvarı kuracağını açıkladı. Laboratuvarın inşası için gerekli ekipmanları bir araya getirmeye başladıklarını belirten Amazon, yakın zamanda ön saf çalışanlarının küçük bir kısmına test yapmaya başlamayı umduklarını belirtti.
11 Nisan 2020, Cumartesi 12:48 Son Güncelleme:
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Amazon, ABD genelindeki 50'den fazla tesisinde corona virüs vakalarının bildirilmesinin ardından, çalışanlarının sağlık durumun gözlemlenmesi için kendi test laboratuvarlarını kuracaklarını duyurdu.
Yeni laboratuvarlar yardımıyla tüm çalışanlarını test etmek istese de bunun mümkün olmadığını da belirten şirket, “İlgili zaman diliminde ne kadar ilerleyeceğimizden emin değiliz, ancak bunun denemeye değer bir çaba olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Amazon bu adımı test azlığı ve hastalık belirtilerine sahip olmayan insanların da virüsü yayabildiği bilgisi nedeniyle attığını açıkladı. Şirket, "kendi artan test kapasitesini inşa etmek için" bir uzman ekibi kurulduğunu belirtti.
Açıklamada ayrıca, "bir sonraki adımın, belirti göstermeseler bile personelin düzenli test edilmesi olabileceği" kaydedildi.
Amazon, testin sonucunun pozitif çıktığı vakaların karantina altına alınacağını, negatiflerinse güven içerisinde yeniden ekonomiye dahil olabileceğini belirtti.