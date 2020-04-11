Amazon, ABD genelindeki 50'den fazla tesisinde corona virüs vakalarının bildirilmesinin ardından, çalışanlarının sağlık durumun gözlemlenmesi için kendi test laboratuvarlarını kuracaklarını duyurdu.

Yeni laboratuvarlar yardımıyla tüm çalışanlarını test etmek istese de bunun mümkün olmadığını da belirten şirket, “İlgili zaman diliminde ne kadar ilerleyeceğimizden emin değiliz, ancak bunun denemeye değer bir çaba olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Amazon bu adımı test azlığı ve hastalık belirtilerine sahip olmayan insanların da virüsü yayabildiği bilgisi nedeniyle attığını açıkladı. Şirket, "kendi artan test kapasitesini inşa etmek için" bir uzman ekibi kurulduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, "bir sonraki adımın, belirti göstermeseler bile personelin düzenli test edilmesi olabileceği" kaydedildi.

Amazon, testin sonucunun pozitif çıktığı vakaların karantina altına alınacağını, negatiflerinse güven içerisinde yeniden ekonomiye dahil olabileceğini belirtti.



