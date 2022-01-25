Amazon fiziksel giyim mağazasında müşteriye ne giymesini de söyleyecek

ABD'nin Los Angeles şehrinde açılacak ilk Amazon Style mağazası, 3 bin metrekareden az alan kaplayarak geleneksel giyim mağazalarından daha küçük olacak. Amazon'un Twitter'da paylaştığı promosyon videosuna göre bunu bir dizi avantaj sunarak telafi edecek.

Mağazaya giden müşterilere Amazon Go'daki gibi bir yapay zeka eşlik edecek. Müşteriler, Amazon'un mobil uygulamasıyla beğendikleri herhangi bir ürünün QR kodunu tarayarak renk ve boyut seçeneklerini inceleyip arzuladıklarını tercih edecek.

Giysilerin çoğu mağazanın arka tarafında tutulacak ve satış katında her giysiden yalnızca bir numune bulunacak.

Giysileri denemek isteyen müşteriler, hep uygulamayı kullanmak yoluyla soyunma odası için sanal kuyruğa girecek, hazır olduklarında soyunma odasının kapısını açtıracak ve seçtikleri kıyafetleri paket ettirecek.

'Sihirli dolap' denilen soyunma odası, ortalama çok daha büyük olacak. Dokunmatik ekranı sayesinde müşteri daha fazla ürün talep edebilecek. İlave ürünler doğrudan iki taraflı bir dolaba teslim edilerek müşterinin deneme süreci asla kesintiye uğratılmayacak.