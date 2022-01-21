Amazon ilk fiziksel giyim mağazası bu yıl içinde açacak

















Amazon, ilk fiziksel mağazasını bu yıl içinde açacağını duyurdu. İlk mağaza Amerika’nın Los Angeles kentinde açılacak ve adı Amazon Style olacak. Mağazada kadın ve erkek giyim, ayakkabı ve aksesuarlar yer alacak. Ayrıca müşterilere bir yapay zeka eşlik edecek.





Fiziksel mağazada, çoğunlukla teşhir ürünlerine yer verecek. Müşteriler, Amazon uygulamasında ürünün QR kodunu okutarak beden ve renk seçeneklerini, müşteri yorumlarını ve diğer ayrıntıları görebilecek.













Müşteri tarafından istenilen ürün uygulamada seçildiği zaman, mağaza çalışanları ürünü soyunma kabinine bırakacak. Odaya giren müşteri, daha fazla ürün veya aynı ürünün farklı rengini denemek istediği zaman, kabindeki dokunmatik ekranı kullanabilecek.





Bunların yanında yapay zeka, müşterilerin denediği ürün ve renge göre alternatif ürünler de önerecek. Amazon tarafından konu hakkında “Müşterilerin harika görünümler bulmasına yardımcı olmaya odaklanan bir alışveriş deneyimi tasarlamayı takıntı haline getirdik ve bu bizi Amazon Style’ı yaratmaya yöneltti. Keşfe ilham veren ve Amazon’da alışverişin en iyilerini, mükemmel bir uyum sağlamak için öğelere dokunma ve deneme avantajıyla birleştiren bir alışveriş deneyimi sunmaktan dolayı çok heyecanlıyız” denildi.



