Amazon, İtalya ve Fransa sitelerinden satılan ürünlerde sadece gerekli olanların teslimatını yapacak.

Bir Amazon sözcüsü, şirketin siparişlerde ani artış ve işyerlerinde anti-corona virüs güvenlik önlemlerine uyma ihtiyacı nedeniyle bu kararı verdiğini söyledi.

Amazon yaptığı açıklamada, "Amazon.it ve Amazon.fr'deki bazı temel olmayan ürünler için sipariş almayı geçici olarak durduracağız. Bu, yerine müşterilerin en çok ihtiyaç duyduğu ürünleri almaya ve bizim de göndermeye odaklanmamızı sağlar.” dedi.

Dünyanın en büyük çevrimiçi perakendecisi, İtalya ve Fransa'daki tüketicilerin Amazon siparişlerini yerine getirmek ve göndermek için Amazon lojistiği kullanmayan satıcılardan hala gerekli olmayan ürünler sipariş edebileceğini, ancak teslimatların daha uzun sürebileceğini söyledi.





















Hareket, Amazon'un Salı günü yaptığı tıbbi ve ev eşyaları için envanter alanını boşaltmak için 5 Nisan'a kadar sadece ABD ve İngiltere ve diğer Avrupa depolarında hayati malzeme alacağını söylediğinde gerçekleşen eylemlerin topuklarına geliyor.





"Hemen yürürlükte olan Amazon, müşterilerin İtalya (Amazon.it) ve Fransa (Amazon.fr) sitesindeki temel olmayan ürünlerle ilgili FBA (Amazon tarafından yerine getirme) siparişlerini almayı durduracak, böylece operasyon çalışanları, Amazon.com, WeChat sosyal medya platformu üzerinden Çinli satıcılara gönderilen bir mesaja göre, tüketicilerin şu anda en çok ihtiyaç duyduğu emirler "dedi.





Duyuru, işlerini çok etkilediğini görebilen Çin merkezli satıcılara yapıldı. Bir e-ticaret araştırma şirketi olan Marketplace Pulse'un verilerine göre, Çinli satıcılar Amazon.fr'deki aktif satıcıların% 45'ini ve Amazon.it'teki% 44'ünü oluşturuyor. - Reuters