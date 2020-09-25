Amazon, Mi TV Stick rakibi Fire TV Stick Lite’ı duyurdu

Fire TV Stick Lite, HDMI üzerinden televizyona takılan bir aparat. Ürün, 1080p çözünürlüğündeki videoları, HDR uyumluluğu ile 60 fps'de oynatabiliyor.

HDR destekli Full HD çözünürlüğe çıkabilen Lite versiyonu 4 çekirdekli ARM işlemcisi ile geliyor.

Dolby Audio desteğine en olarak 8GB depolama alanıyla gelen Lite, gücünü USB-C kablodan alıyor.

Alexa Voice Remote Lite uzaktan kumanda televizyona yönelik kontroller barındırmıyor. Ürün, Amazon tarafından sunulan Prime platformunu ve Netflix, Disney+ gibi diğer platformlara sahip.

Amazon Fire TV Stick Lite modeli yurt dışında 30 dolar fiyat etiketine sahip.

Dolby Atmos, çift bant WiFi 5 gibi özelliklere sahip yeni Fire TV Stick modeli ise 40 dolar.







