Amazon Prime Day, 21-22 Haziran’da Türkiye’de gerçekleşecek

ABD merkezli e-ticaret platformu Amazon, her yıl dünya çapında gerçekleştirdiği ve iki gün boyunca Prime üyelerine özel indirimler ve fırsatlar sunduğu ‘Amazon Prime Day’ indirimlerinin, bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu. Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, konuya ilişkin açıklamasında “Türkiye’de ikinci kez düzenleyeceğimiz Prime Day’in bu yıl 21 ve 22 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İki gün sürecek etkinlik boyunca, Prime üyelerimize geniş bir ürün yelpazesinde kaçırılmayacak fırsatlar sunacağız. Prime üyeliğimizi geçtiğimiz yıl tüm üyelere hızlı ve bedava kargo, Prime Video ile popüler ve ödüllü film ve dizilere erişim imkânı, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi ayrıcalıklar ve üyelere özel indirimler sunan bir servis olarak ayda sadece 7,90 TL karşılığında Türkiye’deki müşterilerimizle buluşturduk. Müşterilerimizin Prime’a olan ilgilerinin her gün daha da arttığını görmekten son derece memnunuz” ifadelerini kullandı.

Aktarılan detaylara göre; Prime Day boyunca Amazon Prime üyeleri, modadan ev ürünlerine, kozmetikten kitaba her kategoriden dünya çapında iki milyonu aşkın fırsatın yanı sıra, Prime Video ve Prime Gaming aracılığıyla özel içeriklerin de keyfini çıkarabilecek.

21 Haziran gece yarısı başlayacak Prime Day indirimleri; Türkiye, ABD, Birleşik Krallık, BAE, İspanya, Singapur, Hollanda, Meksika, Portekiz, Lüksemburg, Japonya, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, Brezilya, Belçika, Avusturya, Avustralya ve Suudi Arabistan’da 22 Haziran gün sonuna kadar devam edecek. Henüz Prime üyesi olmayan kullanıcılar, Amazon’un internet adresinden 30 günlük ücretsiz deneme sürecini başlatarak Prime ayrıcalıklarından ve Prime Day fırsatlarından yararlanabilecek.

Amazon Prime Day fırsatları şu şekilde:

-Prime Day ile 48 Saat Boyunca Özel Fırsatlar: Amazon Prime üyeleri, bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde iki gün boyunca özel indirimlerden yararlanma fırsatı yakalayacaklar. Prime Day boyunca üyeler kısa süreli fırsatlar, yeni ürünler ve eğlence içerikleri ile daha az harcarken, daha fazla eğlenebilecek.

-Türkiye’de Binlerce İndirim Fırsatı: Türkiye’deki Prime üyeleri, iki gün boyunca moda, ev ürünleri, kişisel bakım, oyuncak, spor giyim, evcil hayvan ürünleri, kitap ve elektronik gibi birçok kategoriden binlerce üründe uygulanan fırsatlardan faydalanabilecek.

-Erken Prime Day Fırsatları Başladı: Bugünden itibaren Prime üyeleri, Prime Day öncesinde de birçok kategorideki erken indirim ve sepette indirim fırsatlarından yararlanabilecek:

Ev ürünleri: Amazon Prime üyelerine özel Philips Hue ürünlerinde %30’a varan indirim

Mutfak: Amazon Prime üyelerine özel Philips ev ve mutfak ürünlerinde %30’a varan indirim

Yapı Market: Amazon Prime üyelerine özel Bosch DIY ve Einhell ürünlerinde %40’a varan indirim

Kitaplar: Amazon Prime üyelerine özel çok satan kitaplarda %50’ye varan indirim

Oyuncak: Amazon Prime üyelerine özel seçili LEGO ürünlerinde %40’a varan indirim

PC: Amazon Prime üyelerine özel HP bilgisayarlarda %20’ye varan indirim

Amazon Prime üyelerine özel spor giyim ürünlerinde 100 TL’ye varan indirim

Amazon Prime üyelerine özel spor ayakkabılarında 200 TL’ye varan indirim

Amazon Prime üyelerine özel gıda ve günlük ihtiyaç ürünlerinde 100 TL alışverişe 20 TL indirim

Amazon Prime üyelerine özel seçili telefon aksesuarlarında sepette 20 TL’ye varan indirim

Amazon Prime üyelerine özel seçili Arzum ürünlerinde sepette 75 TL’ye varan indirim