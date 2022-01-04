Bilim & Teknoloji Amazon Prime, toplam 1019 TL değerinde 9 oyunu bedava verecek

Amazon Prime, toplam 1019 TL değerinde 9 oyunu bedava verecek

Bilim & Teknoloji

Amazon Prime, toplam 1019 TL değerinde 9 oyunu bedava verecek

Amazon Prime aboneleri tarafından ücretsiz olarak erişilebilen Prime Gaming oyunları, Ocak 2022 döneminde 1019 TL değerinde 9 oyun hediye ediyor.

04 Ocak 2022, Salı 14:51 Son Güncelleme:
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Ocak 2022’de Amazon, kaliteli oyunlar hediye etmeye devam ediyor. Bu ay şirket, Star Wars Jedi Fallen Order ile dikkat çekiyor. Oyunlar, erişime açılmış durumda. Oyunların Steam üzerinde fiyatlarının toplamı ise 1019 TL ediyor.

Bu ayki oyunlardan ikisi Epic Games'ten, biri Origin'den ve geri kalanı da Amazon üzerinden indiriliyor.

Amazon Prime Gaming Ocak 2022 listesi şu şekilde:

Two Point Hospital

In Other Waters

Paper Beast – Folded Edition

Abandon Ship

WRC 7 FIA World Rally Championship

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

World War Z: Aftermath

Total War: WARHAMMER

STAR WARS Jedi: Fallen Order

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