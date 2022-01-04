Amazon Prime, toplam 1019 TL değerinde 9 oyunu bedava verecek

Ocak 2022’de Amazon, kaliteli oyunlar hediye etmeye devam ediyor. Bu ay şirket, Star Wars Jedi Fallen Order ile dikkat çekiyor. Oyunlar, erişime açılmış durumda. Oyunların Steam üzerinde fiyatlarının toplamı ise 1019 TL ediyor.

Bu ayki oyunlardan ikisi Epic Games'ten, biri Origin'den ve geri kalanı da Amazon üzerinden indiriliyor.

Amazon Prime Gaming Ocak 2022 listesi şu şekilde:

Two Point Hospital

In Other Waters

Paper Beast – Folded Edition

Abandon Ship

WRC 7 FIA World Rally Championship

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

World War Z: Aftermath

Total War: WARHAMMER

STAR WARS Jedi: Fallen Order