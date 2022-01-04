Amazon Prime, toplam 1019 TL değerinde 9 oyunu bedava verecek
Amazon Prime aboneleri tarafından ücretsiz olarak erişilebilen Prime Gaming oyunları, Ocak 2022 döneminde 1019 TL değerinde 9 oyun hediye ediyor.
04 Ocak 2022, Salı 14:51 Son Güncelleme:
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Ocak 2022’de Amazon, kaliteli oyunlar hediye etmeye devam ediyor. Bu ay şirket, Star Wars Jedi Fallen Order ile dikkat çekiyor. Oyunlar, erişime açılmış durumda. Oyunların Steam üzerinde fiyatlarının toplamı ise 1019 TL ediyor.
Bu ayki oyunlardan ikisi Epic Games'ten, biri Origin'den ve geri kalanı da Amazon üzerinden indiriliyor.
Amazon Prime Gaming Ocak 2022 listesi şu şekilde:
Two Point Hospital
In Other Waters
Paper Beast – Folded Edition
Abandon Ship
WRC 7 FIA World Rally Championship
Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered
World War Z: Aftermath
Total War: WARHAMMER
STAR WARS Jedi: Fallen Order
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