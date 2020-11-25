Amazon Prime üyeleri Gülümseten Cuma indirimlerine herkesten önce erişiyor
Amazon Prime üyeleri, 27 Kasım Cuma günü gerçekleşecek Gülümseten Cuma indirimlerine herkesten önce erişiyor. Amazon Prime üyeleri elektronikten modaya, oyuncaktan evcil hayvan ürünlerine birçok kategoriden binlerce seçili üründe gerçekleşecek fırsatlara 26 Kasım öğlen saat 12’den itibaren erken erişim sağlıyor.
25 Kasım 2020, Çarşamba 16:19 Son Güncelleme:
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Amazon Prime üyeleri Gülümseten Cuma indirimlerine 26 Kasım öğlen 12’den itibaren erişebiliyor. 26 Kasım saat 12:00 itibarıyla sadece Amazon Prime üyelerine özel açılacak fırsatlarla Amazon Prime üyeleri elektronikten modaya, oyuncaktan evcil hayvan ürünlerine birçok kategoriden binlerce ürüne herkesten önce erişiyor, %70’e varan indirimlerden yararlanıyor. 30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından, www.amazon.com.tr/prime adresinden Amazon Prime’a aylık 7,90 TL karşılığında abone olunabiliyor.
Amazon Prime üyeleri için geçerli indirimlerden bazıları şöyle;
• MSI GF63 THIN 10SCSR-658XTR Dizüstü Bilgisayar
• Xiaomi M055MGN Mijia Projeksiyon Cihazı
• Kärcher SC 2 Deluxe Easyfix Buharlı Temizlik Makinesi
• Simfer M4507 Mini Fırın
• Lava Döküm Izgara Tava
• LEGO® Creator 3’ü 1 Arada Karavan Aile Tatili Yapım Seti
• Samsung C27HG70 27" VA Panel QLED Curved Monitör
• Samsung UE50TU7000UXTK 50 İnç TU7000 Crystal 4K UHD Televizyon
• Electrolux ECC21-2IW Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
• LG 50UN81006LB Serisi 4K UHD Smart TV
• Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player, Siyah
• Philips 32PFS6805/62 32'' (80 cm) FHD LED Smart TV
• SAMSUNG QE50Q60TAUXTK 50" Q60T 4K Qled TV
• Philips 50PUS8505/62 50'' (126 cm) 4K UHD LED Android TV
• LG 43UN74006LB 43" Smart 4K Uydu Alıcılı LED TV
• Samsung Curved 31.5 inches UHD Kavisli Monitör
• Play-Doh Market Kasası Oyun Seti
• Gimdog Meatbones ürünlerinde fırsat
• Philips 43PUS7805/62 43'' (108 cm) 4K UHD LED Smart TV
• SteelSeries Arctis 7 (2019 Edition) Wireless Gaming Kulaklık - DTS Headphone:X 7.1 Surround - PC ve PS4 Uyumludur - Siyah
• Xiaomi Mi Box S 4K Ultra HD Android TV Box HDR Dolby DTS Chromecast Medya Oynatıcı, Siyah
• Samsung SSD'lerde sınırlı sayıda fırsatlar
• Samsung 23.4 inches FHD Kavisli Oyuncu Monitörü
• Stanley Adventure Vakumlu Termos, 1LT
• Philips 50PUS7505/62 50'' (126 cm) 4K UHD LED Smart TV
• N&D Ocean 80gr mamalarda fırsat
• Gimdog Meatballs ürünlerinde fırsat
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• Jack&Jones erkek triko 22.50 TL
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