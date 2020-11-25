Amazon Prime üyeleri Gülümseten Cuma indirimlerine 26 Kasım öğlen 12’den itibaren erişebiliyor. 26 Kasım saat 12:00 itibarıyla sadece Amazon Prime üyelerine özel açılacak fırsatlarla Amazon Prime üyeleri elektronikten modaya, oyuncaktan evcil hayvan ürünlerine birçok kategoriden binlerce ürüne herkesten önce erişiyor, %70’e varan indirimlerden yararlanıyor. 30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından, www.amazon.com.tr/prime adresinden Amazon Prime’a aylık 7,90 TL karşılığında abone olunabiliyor.

Amazon Prime üyeleri için geçerli indirimlerden bazıları şöyle;

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• Simfer M4507 Mini Fırın

• Lava Döküm Izgara Tava

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• Samsung UE50TU7000UXTK 50 İnç TU7000 Crystal 4K UHD Televizyon

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• Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player, Siyah

• Philips 32PFS6805/62 32'' (80 cm) FHD LED Smart TV

• SAMSUNG QE50Q60TAUXTK 50" Q60T 4K Qled TV

• Philips 50PUS8505/62 50'' (126 cm) 4K UHD LED Android TV

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• Samsung Curved 31.5 inches UHD Kavisli Monitör

• Play-Doh Market Kasası Oyun Seti

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