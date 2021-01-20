Alışveriş Amazon Prime üyeliği Mastercard sahiplerine ilk 2 ay hediye!

Amazon Prime üyeliği Mastercard sahiplerine ilk 2 ay hediye!

Alışveriş

Amazon Prime üyeliği Mastercard sahiplerine ilk 2 ay hediye!

15 Mart 2021’e kadar geçerli kampanya çerçevesinde Mastercard ve Maestro logolu banka ya da kredi kartlarını kullanarak Amazon Prime’a ilk kez üye olan kullanıcılara, ilk iki aylık üyelik hediye ediliyor.

20 Ocak 2021, Çarşamba 16:33 Son Güncelleme:
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 Amazon Türkiye ve Mastercard iş birliğiyle, Mastercard ve Maestro logolu banka veya kredi kartlarıyla Amazon Prime’a ilk kez üye olan kullanıcılar ilk iki ay boyunca hediye Amazon Prime üyeliğinden faydalanabiliyor. 

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 15 Mart’a kadar geçerli olacak kampanya çerçevesinde Mastercard ve Maestro logolu kart sahipleri, Amazon Prime’ın binlerce üründe geçerli bedava ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile Prime Gaming üyelikleri ve Prime üyelerine özel fırsatlar gibi avantajlarından iki ay boyunca ücretsiz yararlanacak. Kampanyaya katılan üyeler birinci ay Amazon Prime’ın 30 gün ücretsiz deneme üyeliğinden faydalanırken ikinci ayın ücreti Mastercard ve Maestro logolu kartlarına bankaları tarafından iade edilecek. Üçüncü aydan itibaren ise üyeler aylık 7,90 TL karşılığında Amazon Prime ayrıcalıklarından yararlanmaya devam edebilecekler.

 Kampanyadan Akbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti BBVA, ING, QNB Finansbank Mastercard ve Maestro logolu banka ve kredi kartları ile HSBC, Kuveyt Turk Katılım Bankası ve Vakıfbank Mastercard logolu kredi kartı sahipleri yararlanabiliyor.

 Kampanya detayları ve ek koşullar için: https://www.amazon.com.tr/prime-mastercard


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