Bilim & Teknoloji Amazon şimdi de akıllı kuaför salonu açtı

Amazon şimdi de akıllı kuaför salonu açtı

Bilim & Teknoloji

Amazon şimdi de akıllı kuaför salonu açtı

Amazon bu kez ilginç bir girişimde bulunarak Londra’da kuaför açmaya karar verdi. Deneysel salonda saç bakımı ve saç şekillendirme hizmetleri verilecek, ayrıca artırılmış gerçeklik saç tasarımı danışmanlıkları sunulacak.

22 Nisan 2021, Perşembe 08:08 Son Güncelleme:
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Amazon, yeni teknolojileri ve ürünleri denemek için Londra'da bir kuaför salonu açıyor. Şirket konu hakkında bir blog gönderisinde yeni ürünleri ve teknolojileri sergilediği yeni bir mağazanın açıldığını bunun da 'akıllı kuaför' konseptine dayandığının altını çiziyor.

Amazon Salon'da saç bakımı ve şekillendirme hizmetleri sunulacak. Şirket, salonun "teknolojiyi işaret edip öğrenmek için artırılmış gerçeklik (AR) saç danışmanlıkları" gibi müşterilerin yeni deneyimleri test edebileceği bir yer olarak da hizmet edeceğini açıkladı.

Her salonda Amazon’un Fire tabletleri bulunacak ve müşteriler, salondaki ürünleri QR kodunu taratarak şirketin İngiltere mağazasından satın alabilecek.

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