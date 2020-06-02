Amazon Türkiye ilk siparişe özel ücretsiz kargo hizmeti sunuyor
Amazon Türkiye’den yeni müşterilerine özel ilk siparişe ücretsiz kargo hizmeti sunuyor. Platformdan yapılacak ilk alışverişte geçerli olan ücretsiz kargo fırsatı müşterilerin ihtiyaçlarına standart gönderim ile ek bir ücret ödemeden erişmesini sağlayacak.
02 Haziran 2020, Salı 12:39 Son Güncelleme:
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Hizmet kapsamında Amazon Türkiye’den ilk kez alışveriş yapacak müşteriler ek bir ücret ödemeden standart kargo hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.
Ürünlerin detay, sepet ve ödeme sayfalarında teslimat seçeneği olarak belirtilen yeni hizmet, ürün limiti olmaksızın yeni müşteriler tarafından ilk siparişlerde kullanılabilecek. İlk siparişe özel ücretsiz kargo hizmeti müşterilerin ilk siparişlerinde, Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde geçerli olacak.