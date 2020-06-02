Amazon Türkiye ilk siparişe özel ücretsiz kargo hizmeti sunuyor

Hizmet kapsamında Amazon Türkiye’den ilk kez alışveriş yapacak müşteriler ek bir ücret ödemeden standart kargo hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Ürünlerin detay, sepet ve ödeme sayfalarında teslimat seçeneği olarak belirtilen yeni hizmet, ürün limiti olmaksızın yeni müşteriler tarafından ilk siparişlerde kullanılabilecek. İlk siparişe özel ücretsiz kargo hizmeti müşterilerin ilk siparişlerinde, Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde geçerli olacak.