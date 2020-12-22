Amazon Türkiye’nin ilk reklam kampanyası yayına giriyor

ISTANBUL, 21.12.2020 – Amazon.com.tr, ilk reklam kampanyasını ‘Yılın Son Fırsatları’ indirim dönemi kapsamında çok kanallı bir iletişim stratejisiyle yayına alıyor. Amazon kutularının Türkiye'nin dört bir yanındaki yöresel kapıların önünde görüntülendiği reklam filminde, Amazon'un müşteri odaklı yaklaşımının altı çiziliyor.

“Nerede olursanız olun, kapınıza kadar gelen fırsatlar” mesajı ile sunulan reklam kampanyası, bugün itibarıyla TV kanalları ve radyo istasyonlarında yayına giriyor.

Amazon.com.tr’nin ilk reklam filmine buradan ulaşabilirsiniz.



