Advertorial Amazon Türkiye’nin ilk reklam kampanyası yayına giriyor

Amazon Türkiye’nin ilk reklam kampanyası yayına giriyor

Amazon Türkiye’nin ilk reklam kampanyası yayına giriyor

Amazon.com.tr’nin ilk reklam kampanyası bugün TV kanalları ve radyolarda yayına giriyor. “Yılın Son Fırsatları” reklam kampanyasında, Amazon.com.tr üzerinden muhteşem fırsatlarla satın alınan ürünlerin Türkiye’nin her yerine ulaştırıldığı vurgulanıyor.

22 Aralık 2020, Salı 16:17 Son Güncelleme:
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ISTANBUL, 21.12.2020 – Amazon.com.tr, ilk reklam kampanyasını ‘Yılın Son Fırsatları’ indirim dönemi kapsamında çok kanallı bir iletişim stratejisiyle yayına alıyor. Amazon kutularının Türkiye'nin dört bir yanındaki yöresel kapıların önünde görüntülendiği reklam filminde, Amazon'un müşteri odaklı yaklaşımının altı çiziliyor.

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“Nerede olursanız olun, kapınıza kadar gelen fırsatlar” mesajı ile sunulan reklam kampanyası, bugün itibarıyla TV kanalları ve radyo istasyonlarında yayına giriyor.

Amazon.com.tr’nin ilk reklam filmine buradan ulaşabilirsiniz.


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