Dubai'de yaşayan Aleezay adlı bir kadın, Amazon'dan sahte AirPods satın aldı. Bu alışveriş için 50 euro ödeme yapan Aleezay, ürünü teslim aldığından hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

Aleezay'a teslim edilen AirPods'lar genel görünüş anlamında orijinal kulaklıklara benziyordu. Ancak Orijinalinden 90 euro daha ucuza satılan kablosuz kulaklıkların boyutu, kulaklıktan ziyade bir hoparlör kadardı.

Kutuyu açtığında, kafasından daha büyük olan sahte AirPods'ları gören kadın, Twitter'dan şunları yazdı: "Bugün Airpods'ları Amazon'dan aldım. Tanrım bunlar çok büyük"