Amazon'dan sahte AirPods siparişi verdi ancak bakın ne geldi
Amazon'u kullanarak sahte AirPods sipariş eden kadın, ürünü teslim aldıktan sonra hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaştı. Onur Binay/posta.com.tr
04 Mayıs 2020, Pazartesi 17:09 Son Güncelleme:
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Dubai'de yaşayan Aleezay adlı bir kadın, Amazon'dan sahte AirPods satın aldı. Bu alışveriş için 50 euro ödeme yapan Aleezay, ürünü teslim aldığından hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı.
Aleezay'a teslim edilen AirPods'lar genel görünüş anlamında orijinal kulaklıklara benziyordu. Ancak Orijinalinden 90 euro daha ucuza satılan kablosuz kulaklıkların boyutu, kulaklıktan ziyade bir hoparlör kadardı.
Kutuyu açtığında, kafasından daha büyük olan sahte AirPods'ları gören kadın, Twitter'dan şunları yazdı: "Bugün Airpods'ları Amazon'dan aldım. Tanrım bunlar çok büyük"