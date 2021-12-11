Amazon’un Alexa’sı emekliliğe ayrılıyor

ABD’li teknoloji devi Amazon, internet sitelerini sıralayan Alexa.com’un kapatılacağını açıkladı. 25 yıldır faaliyet gösteren uygulama ile ilgili açıklama yapan Amazon, 1 Mayıs 2022 itibarıyla sitenin faaliyetlerine son vereceğini duyurdu. Alexa, e-ticaret devinin sesli asistanı olarak tanınmadan önce, şirketin web sıralama sitesinin adıydı.

1996 yılında kurulmuştu

İnternet trafiğini analiz eden ve dünyadaki en popüler internet sitelerini listeleyen servisi 1996 yılında kurulurken, ‘Alexa.com’ ayrıca ayrıntılı SEO analitiği ve tüketici davranışlarını isteyenler için ücretli abonelikler sunuyordu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Yirmi beş yıl önce Alexa Internet'i kurduk. Dijital kitlenizi bulmanıza, erişmenize yardımcı olan yılların ardından, Alexa.com'u emekli etmeye karar verdik” denildi. Amazon, “Bizi içerik araştırması, rekabet analizi, anahtar kelime araştırması ve çok daha fazlası için başvuru kaynağınız yaptığınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. Amazon, hizmeti neden kapattığını açıkça söylemese de, Bleeping Computer adlı analiz sitesi, Alexa.com’un son 10 yıldır kullanımının düşüşte olduğunu belirtti.