Amazon'un Madrid'deki ofis binası, telefonla gelen bomba tehdidi sonrasında tahliye edildi. Ramírez de Prado caddesindeki 5 numaralı binada bulunan ofisin çalışanları sabah saatlerinde bomba tehdidi sebebiyle tahliye edildi. Bu binada Amazon'un ana ofisi ve ekonomi, istihdam ve rekabet birimleri bulunuyor.

Bölge polisi saat 10:40'ta binaya patlayıcı yerleştirildiğine dair bir ihbar aldı. Birkaç dakika içerisinde bina boşaltıldı ve polis timleri, binayı çevresini denetlemeye başladı.

Ekiplerin şu ana kadar şüpheli bir şeye rastlamadığı açıklandı.

Larazon

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