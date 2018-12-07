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Amazon'un deposunda raftan ayı kovucu sprey düştü, 24 işçi hastaneye kaldırıldı

ABD'de alışveriş sitesi Amazon'un New Jersey'deki bir deposunda raftan düşen ayı kovucu spreyden etkilenen 24 işçi hastaneye kaldırıldı

07 Aralık 2018, Cuma 21:02
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Amazon'un deposunda raftan ayı kovucu sprey düştü, 24 işçi hastaneye kaldırıldı

Amazon'dan yapılan açıklamada, delinen kutudan saçılan gazdan 54 kişinin etkilendiği belirtildi. Olayın ardından Robbinsville ikmal merkezi boşaltıldı.

Spreydeki gazı soluyan çalışanlar, nefes almakta zorlandıklarını boğaz ve gözlerinde yanma hissi olduğunu söylüyor.

SİLAH YERİNE BU SPREYİN KULLANILMASI ÖNERİLİYOR

Ayı kovucu sprey az miktarda biber gazlarında kullanılan "oleoresin capsicum" adlı bir kimyasal madde içeriyor.

ABD Balıkçılık ve Doğal Yaşam Dairesi, olası ayı saldırılarına karşı silah yerine bu spreyin kullanılmasını öneriyor.

BBC/TÜRKÇE

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