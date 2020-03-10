Küresel piyasalardaki kriz en çok Amazon’un CEO’su Jeff Bezos'u vurdu.

Koronavirüs kabusunun ardından bir de Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamayınca petrol fiyatları dün diplere indi. Bu kriz dünya borsalarında sert kayıplar yaşanmasına sebep oldu. ABD'de S&P 500 endeksi yüzde 7 düşüş gösterdi ve bu nedenle devre kesici uygulamaya girerek piyasada işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

Forbes'da yer alan habere göre, bu kriz sonucu dünyanın en zengin 10 insanının serveti bir günde toplam 38 milyar dolar eridi. Bu düşüşten en büyük zararı görenlerden biri de 'Dünyanın en zengini' Jeff Bezos oldu.









Dünyanın en zengin insanı olan Bezos, şirketi Amazon hisseleri yüzde 5'ten fazla değer kaybetti ve milyarder isim bir günde 5.6 milyar dolar (34,3 milyar TL) kaybetti.

Bezos'un yaklaşık 118 milyar dolar olan kişisel serveti de gelişmeler sonrası 112 milyar dolara düştü.

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