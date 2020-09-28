Amazon Prime abonelerinin yararlanabildiği Amazon Prime Day indirimleri bu sene 13-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Tüm dünyada her zamankinden daha fazla indirimle gerçekleşecek Prime Day etkinliğine ise bu yıl Türkiye ilk kez dahil olacak.

Amazon Prime hizmetinin Türkiye’de hizmete girmesinden sadece haftalar sonra Amazon Prime üyeleri, tüm kategorilerden binlerce üründe geçerli iki günlük muhteşem indirim fırsatlarından faydalanabilecek. ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Singapur, Hollanda, Meksika, Lüksemburg, Japonya, İralya, Almanya, Fransa, Çin, Kanada, Belçika, Avusturya, Avustralya’nın da dahil olduğu Prime Day indirimlerine Türkiye ve Brezilya bu yıl ilk kez dahil olacak. İndirimler 12 Ekim'i 13 Ekim'e bağlayan gece 00:00'da başlayacak ve 14 Ekim gün sonuna kadar devam edecek.

İki gün sürecek Amazon Prime Day indirimlerinde, Prime üyeleri oyuncaktan televizyona, elektronikten modaya, güzellikten mutfak ve ev ürünlere kadar birçok kategoriden tanınmış markalardan binlerce ürüne Amazon Türkiye’den ulaşılabilecek.