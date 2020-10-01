Amazon’un yeni teknolojisiyle avuç içini göstererek ödeme yapılabilecek

Amazon, müşterilerin çeşitli sensörler yardımıyla, bir insanla herhangi bir iletişime girmeden ödeme yapmalarına imkân sağlayan teknolojiler üzerinde çalışıyor. Kasiyersiz olan Go mağazalarında müşteriler, alışveriş sepetini doldurduktan sonra temassız bir şekilde ödemelerini yapıp mağazadan çıkabiliyorlar.

Şimdiyse Amazon alışveriş yapanların avuç içi ile ödeme yapmasını sağlayacak. Amazon One adı verilen çözüm benzersiz avuç içi imzası oluşturmak için özel olarak oluşturulmuş algoritmalar ve donanımlar kullanıyor. Sisteme kaydolmak için kullanıcılar kredi kartlarını takarak avuçlarını cihaza taratıyorlar.

Avuç içi ile ödeme sistemi başlangıçta, müşterilerin halihazırda telefonlarına bir kod girerek geçtikleri giriş kapılarına sahip belirli Amazon Go mağazalarında kullanılabilecek. Müşteriler istedikleri ürünleri alabilecek ve avuçlarına bağlı karttan otomatik olarak ücret kesilecek.

Avuç içi sistemini üçüncü partilere de genişletmek istediğini belirten Amazon, sadakat özellikleri sunmak, stadyum gibi yerlere ya da işe giriş yapmak için de bu teknolojinin kullanabileceğini söylüyor.





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