Ambalaja dikkat!

Vatandaşların da salgından korunmak için kuruyemişlere ve organik ürünlere olan talebi arttı. Bu ürünlerin çoğunun açıkta satıldığını ve ambalajsız olduğunu belirten uzmanlar ise özellikle bu dönemde ambalajlı ürün tüketmenin önemini vurguluyor. Güvenli gıda için Tarım ve Orman Bakanlığı’nca kayıt altına alınmış ve onaylanmış ürünlerin kullanılması gerektiğini belirten Gıda Güvenliği Derneği (GGD) Başkanı Samim Saner, “Yani kayıtdışının olduğu bir yerde asla gıda güvenliğinden söz edilemez. Bir gıdanın Bakanlık onaylı olduğunu anlamanın en kolay yolu ise ambalaja bakmaktır. Ambalaj hem ürünün sicilini gösteren bir kimlik kartı hem de ürünü her türlü bulaşıdan koruyan bir kalkan olması nedeniyle son derece önemlidir” dedi.

Organik logosu olmalı

Salgından korunmak isteyen vatandaşların çoğu daha sağlıklı olduğunu düşüncesiyle organik ürünlere yöneldi. İnsanların tahta kasa, karton kutu ya da sap saman içinde satılan gıdaları ‘organik’ gibi algıladığını ifade eden Saner, “Organik ürünler etiketlerinde organikliği belirten ‘organik tarım’ yazan Türkiye haritası biçiminde özel bir hologram içerirler. Üzerinde bu logoyu bulundurmayan bir ürün organik değildir” diye konuştu.

Zehirli madde içeriyor

Vatandaşların tazelik ya da organik algısı nedeniyle açıkta satılan kuruyemişlere yöneldiğini söyleyen Saner, şöyle konuştu:

“Açıkta satılan baharat ve kuruyemişler, uygun koşullarda kurutulup saklanmamış ise mikotoksin dediğimiz zehirli maddeler içerebilir. Ayrıca açık gıdaların üzerine aksırıldıysa ve dokunulduysa virüs bulaşması mümkün. Bu nedenlerden ötürü açıkta satılan, nerede ve kim tarafından üretildiği belli olmayan, alelade köpük kaplara paketlenmiş, üzerinde tüketim tarihi bulunmayan ürünler tüketilmemeli.”

Çürükse şikayet edin

Sebze ve meyvelerin poşetlenerek satılması salgının yayılmasını engellemek açısından güzel bir hamle olsa da vatandaşlar bazı marketlerin ve pazarcıların bu durumu kullanmasından şikayetçi. Paketlenmiş ürünleri kontrol edemediklerini belirten tüketiciler, poşetlenen meyve ve sebzelerin arasına çürük veya bozulmuş ürün konulduğunu söylüyor. Uzmanlar ise vatandaşların konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı’nın Alo 175 hattını arayarak şikayette bulunmalarını tavsiye ediyor.

Neye bakılmalı?

Öncelikle ambalajlı ve etiketli gıdaları tercih edin.

Ambalajı yırtılmış, bozulmuş ve koruyuculuğu kalmamış ürünleri satın almayın.

Ürünün etiketini okuyun. ‘son tüketim tarihi’ ve ‘tavsiye edilen tüketim tarihi'ni kontrol edin.

Etikette kayıt numarası ve onay belgesi olup olmadığına bakın.

Hayvansal gıdaların etiketinde oval şekilde ve içinde Bakanlık tarafından verilen işletme onay numarasının bulunduğu ‘ tanımlama işareti ’ aranmalı, diğer ürünler içinse yine Bakanlık tarafından kayıt altına alınan gıda işletmelerine verilen ‘İşletme Kayıt Numarası (İKN)’ bulunan gıdalar tercih edilmeli.

’ aranmalı, diğer ürünler içinse yine Bakanlık tarafından kayıt altına alınan gıda işletmelerine verilen ‘İşletme Kayıt Numarası (İKN)’ bulunan gıdalar tercih edilmeli. Tarım Bakanlığı’na kayıtlı olan markaları seçin.

Bilmediğiniz markaları tercih etmeyin.







