Özellikle bahar aylarında sıklıkla görülen kurdeşen ya da diğer ismiyle kaşıntılı kızarıklık ve kabarıklıklarla kendini gösteren, kısa sürede ortaya çıkıp kaybolabilen bir deri hastalığıdır.

Kurdeşen diğer adıyla ürtikerin her yaş da görülebilen deri hastalığı olduğunu belirten Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Sakine Işık özellikle çocuklarda kurdeşenin enfeksiyonlar ile birlikte ortaya çıktığını dile getirdi.

Çocuklarda enfeksiyonlarla birlikte ortaya çıkıyor

Ani başlangıçlı, deride kaşıntılı, kızarık, kabarıklar ile karakterize bir hastalık olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Sakine Işık, “Kurdeşen eğer şikayetler 6 haftadan kısa sürede geçerse akut, 6 haftadan uzun süre hemen hergün devam ederse de kronik kurdeşen olarak adlandırılmaktadır. Çocuklarda görülme sıklığı yüzde 2-7 arasında değişmektedir. Çocuklarda akut kurdeşene yol açan nedenler sıklıkla enfeksiyonlardır. En sık viral üst solunum yolu enfeksiyonları esnasında rastlansa da, idrar yolu enfeksiyonları ve bağırsak enfeksiyonları da akut kurdeşen nedeni olabilmektedir.” diye konuştu.

Ambalajlı gıdalar kurdeşene neden oluyor

Enfeksiyonlar sırasında kullanılan antibiyotik ve ağrı kesicilerde kurdeşene neden olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Sakine Işık, “Akut kurdeşenin diğer önemli nedenleri arasında besinler, böcek ısırıkları, bağırsak parazitleri ve ambalajlı gıdalarda yer alan gıda katkı maddeleri yer almaktadır. Özellikle 6 aylıktan küçük çocuklarda kurdeşen görüldüğünde inek sütü başta olmak üzere gıda alerjileri akılda tutulmalıdır.” dedi.

Abur cubur gıdalar ve sıkı giysiler alevlendiriyor

Doç. Dr. Işık, kronik kurdeşenin sıklıkla sıcak, soğuk, basınç gibi fiziksel tetikleyiciler ile ortaya çıkabileceğini dikkat çekerek gıda katkı maddeleri içeren abur cubur gıdalar, sıkı giysiler, terleme, aşırı egzersiz, sıcak banyo, aşırı yorgunluk ve stresin de kronik kurdeşeni olan hastalarda alevlenmelere neden olabileceği uyarısında bulundu.

Kurdeşen de tanının öykü ve fizik muayene ile konabileceğini dile getiren Doç. Dr. Işık, “Kurdeşenin tedavisi semptomatik olup ağız yoluyla alınan alerji ilaçları tercih edilmektedir. Özellikle kronik kurdeşeni olan çocuk hastaların tanısal değerlendirme ve uzun dönem tedavi için Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanları tarafından değerlendirilmesi önem arzetmektedir.” şeklinde konuştu.