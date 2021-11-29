Ambarlı Limanı’nda dehşet anları! Gemi iskeleye çarptı…

Beylikdüzü'nde karaya oturan konteyner gemisini kurtarma çalışmaları başladı. Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "KEGM-6 botumuz Marport Limanı içerisinde baş taraftan karaya oturan Liberya bayraklı 270 m. boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisinin yanında olup KURTARMA-8, KURTARMA-11 ve dalgıç ekiplerimiz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi." denildi.









AMBARLI LİMANI'NDA KONTEYNERLER TIR'IN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Şiddetli lodos nedeniyle Avcılar Ambarlı Limanı'ndaki konteynerler park halindeki bir TIR'ın üstüne devrildi.

Lodos nedeniyle istif halinde bulunan konteynerlerin devrilmesi üzerine TIR'ın kupa bölümü tamamen kullanılamaz hale geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

DHA - İHA