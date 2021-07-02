Magazin Amber Heard anne oldu!

Amber Heard anne oldu!

Magazin

Amber Heard anne oldu!

Meslektaşı Johnny Depp'ten olaylı bir şekilde boşanan oyuncu Amber Heard, taşıyıcı anne aracılığıyla ilk bebeğini kucağına aldı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran 35 yaşındaki ABD'li yıldız, kızının ismini de açıkladı.

02 Temmuz 2021, Cuma 11:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kendisine şiddet uygulamakla suçladığı ABD'li aktör Johnny Depp'ten 2016 yılında olaylı bir şekilde ayrılan Amber Heard, anne olduğunu açıkladı.

'ÇOK HEYECANLIYIM'

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından kızı olduğu haberini duyurdu. Bebeğiyle birlikte çekildiği fotoğrafını yayınlayan Amber Heard, duygularını dile getirdi.

KIZININ ADI OONAGH PAIGE 

"Bu haberi paylaştığım için çok heyecanlıyım. Yıllar önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımda yapmak istedim. Kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin biz kadınlar için ne kadar radikal olduğunu şimdi anlıyorum. Umarım beşik almak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya geliriz."


"Bir yanım özel hayatımın kimseyi ilgilendirmediğini savunmak istiyor. Ayrıca işimin doğasının beni bunu kontrol altına almaya zorladığını da biliyorum. Kızım 8 Nisan 2021'de doğdu. Adı Oonagh Paige Heard. O, hayatımın geri kalanının başlangıcı."


35 yaşındaki ABD'li oyuncunun, kızına verdiği Paige adının, ölen annesinin adı olduğu öğrenildi.

'DOĞUM ANINA ŞAHİT OLDU'

Page Six'in haberine göre; Amber Heard'a sağlık sorunları nedeniyle asla kendi bebeğini taşıyamayacağı söylendikten sonra, kızı bir taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldi.

Ünlü oyuncuya yakın bir kaynak, "Oonagh muhteşem ve Amber de mutluluk sarhoşu. Her zaman anne olmak istediğini biliyordu ve bu onun en büyük dileğinin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Amber, Oonagh'ın hayatına girmesine yardım eden harika kadına minnettar. Amber için en önemli şey, Oonagh'ın doğum anına şahit olabilmesi" ifadelerini kullandı.

Aynı kişi, "Doğurganlıkları hakkında konuşamayacaklarını hisseden, endişeli ve mahcup olan o kadar çok kadın var ki. Amber onların desteklendiklerini hissetmelerini ve doğurganlık sorunları olsa bile bebek sahibi olmanın birçok yolu olduğunu anlamalarını istiyor" dedi.


İlgili Haberler
Amber Heard ve Johnny Depp: Nasıl tanıştılar, neden düşman oldular?Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığını yazan The Sun gazetesine açtığı iftira davasını kaybettiAmber Heard Ayasofya'yı ziyaret etti: Şanslıyım ki burayı gördümAmber Heard Boğaz turunda


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
2 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Cesaret bulaşıcıdır
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Dillerimi hakim bey, bağlasan durmaz!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Kasan kaslar
Uğur Alkapar
Suna Akyıldız
Olmadı Merve
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
28 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Kim korkar korkudan!
Öner Döşer
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ya yara ya kahraman tüm babişkoların 'Babalar Günü' kutlu olsun
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Serenay Sarıkaya renkli bikinileriyle sahilde