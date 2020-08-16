34 yaşındaki Amber Heard, İstanbul gezisiyle ilgili fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'un ünlü camilerini gezen güzel oyuncu, paylaşımında, gününü, İstanbul camilerinin büyüsünün peşinde gezerek geçirdiğini belirtti.

'Daha fazla aşık olamazdım'

Güzel oyuncu, "Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım" diye yazdı. Heard'ün bu paylaşımlarına özellikle Türk hayranlarından beğeni yağdı.









Johnny Depp ile Amber Heard, 2015 yılında evlendikten iki yıl sonra şiddet ve ihanet iddialarıyla yollarını ayırdı. 2012 yılında The Rum Diary filminin setinde tanışarak evlenen çiftin ilişkisi adeta kabusa dönüştü.

Depp, tüm yaşananların ardından kendisini "eşine şiddet uygulamakla "suçlayan İngiliz The Sun gazetesine dava actı. Bu davanın duruşmaları da eski çifti karşı karşıya getirdi. Heard ve Depp mahkeme salonunda birbirlerini aile içi şiddetle suçladı.

Türkiye tatilinde stres attı

Duruşmaların gergin havasından kurtulmak için bir süre Londra'da kalan Heard, daha sonra da Bodrum'a geçti. Oradan da İstanbul'a geldi.







