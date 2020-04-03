ABD’li oyuncu Johnny Depp (56) ile oyuncu Amber Heard (33), 2015’te evlenmiş, 17 ay sonra boşanmıştı. İkili arasındaki sular, aradan geçen süreçte durulmadı. Heard, 2016’da şiddet gördüğü iddiasıyla polise başvurmuştu. Depp, Heard’ün vücudundaki darp izlerinin makyaj olduğunu öne sürmüştü.

Ters tepti

Depp, süreçte yalanlar söylediği ortaya çıkan Heard’e 50 milyon dolarlık itibar davası açmıştı. ABD’li dedektif Paul Barresi, kendisini Heard’ün dedektif olarak tuttuğunu, sinema dünyası ve yakın çevrelerinden Depp’i karalayacak deliller toplaması için 100 kişiyle görüştüğünü açıkladı. Barresi, “Ama kimse Depp hakkında kötü bir söz söylemedi” dedi.