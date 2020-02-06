Johnny Depp ile Amber Heard'ün 2015 yılında başlayan evlilikleri 2017 yılında şiddet haberlerinin ardından olaylı bitmişti. Heard, evliliklerinde Johnny Depp'ten sürekli olarak şiddet gördüğünü ifade etmiş, 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanma anlaşmasına varmıştı. Ancak 2017'deki boşanmanın ardından gerginlik sona ermemiş ve Depp, asıl şiddet görenin kendisi olduğunu, suçlamaları reddettiğini ve karşı dava açtığını söylemişti.

"Bayan Heard tarafından bana Mayıs 2016'dan bu yana yöneltilen suçlamaları kesinlikle reddediyorum ve hayatımın geri kalanında da reddedeceğim" diyen Depp, eski eşinin mahkemeye gelirken yüzünde var olan morlukların da sahte olduğunu ileri sürmüştü.

'Suratına daha sert bir tokat atmadığım için üzgünüm'

Dün ABD basınında yayınlanan ve Depp ile Heard'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ise tartışmaları tekrar alevlendirmişti. Kayıtlarda Heard, Depp'e "Suratına daha sert bir tokat atmadığım için üzgünüm ama sana yumruk atmadım, sadece tokat attım. Gayet iyisin, yumruk atmadım sadece vurdum. Bir daha fiziksel şiddet yapmayacağıma söz veremem. Bazen o kadar sinirleniyorum ki kendimi kaybediyorum" derken duyuluyordu.

'Hadi dünyaya söyle Johnny, söyle'

Bugün DailyMail ikinci ses kayıtlarını da yayınladı. Kayıtlarda Depp, Heard'ün kendisine şiddet uyguladığını ve adeta dövdüğünü belirtirken Heard bunu reddediyor. Dava açmakla ilgili konuşmada ise Heard, "Hadi dünyaya söyle Johnny, söyle! Onlara 'Ben Johnny Depp, bir erkek olarak aile içi şiddete maruz kalıyorum' de ve bak bakalım kaç kişi sana inanacak veya yanında yer alacak" diyor.

Mahkemenin zayıf bir kadının yerine erkeği asla haklı görmeyeceğini belirten Heard boşanma aşamasında olduğu eşine "Biliyorsun ben 52'yim. Artık değil ama neredeyse 52 kiloydum. Gelip mahkemede 'O başlattı' mı diyeceksin?" diyor.

'Bu son lanet olası şans Amber'

Konuşmanın sonlarında ise Depp eşine "Canını yaktım. Canını yaktım. Ama seni hayattaki her şeyden çok seviyorum. Seninle mahkemeye gitmek istemiyorum. Senin ismini karalamak istemiyorum. Bunun barışçıl, aramızda yapılmasını istiyorum. Uzlaşmalıyız. Bu son lanet olası şans Amber. Bu belgeleri hazırladığımda, tersine çevirmeyiz" diyor.

Heard ise Depp'e konuşmanın sonunda "Her şey defansif bir hareket oldu çünkü yalancı ve para avcısı olarak adlandırılıyorum. Paranın bir kuruşunun peşinde değilim" diyor. Son ses kayıtları sonrası Heard ve Depp'ten ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Ancak Depp'in hayranları Twitter'dan #JusticeForJohnnyDepp (JohnnyDeppİçinAdalet) adında hashtag açarak kendisine destek verdi ve asıl kurbanın Depp olduğunu öne sürdü. Amber Heard’ın yer aldığı DC filmi Aquaman 2’den kovulması için de 150 bin imza toplandı.



