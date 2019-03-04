Ambulans helikopterler 21 günlük Mustafa için havalandı

Samsun'da ambulans helikopterler 21 günlük bebek için havalandı.

04 Mart 2019, Pazartesi 18:39
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Ambulans helikopterler 21 günlük Mustafa için havalandı

Ailesi Trabzon'da ikamet eden ve bu ilde özel bir hastanede metabolik hastalıktan dolayı tedavi altına alınan 21 günlük Mustafa Eren Yirigöz'ün tedavisi için Ankara'daki hastaneye sevkine karar verildi.

Trabzon'dan havalanan Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter ile kuvöz içinde Samsun'a getirilen bebek, Samsun'dan da yine 112 Acil Servise ait ambulans helikoptere nakledilerek Samsun'daki helikopter ile Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

Kaynak: İHA

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