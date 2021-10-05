Türkiye Ambulans ile otomobilin çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ambulans ile otomobilin çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Ambulans ile otomobilin çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Gelen bir son dakika haberine göre, Bingöl'ün Solhan ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek, 7 kişi yaralandı.

05 Ekim 2021, Salı 11:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alınan bilgiye göre, plakaları ile sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen ambulans ile otomobil Solhan-Muş kara yolunun Masala mevkisinde çarpıştı.

Çarpışma sonucu ambulans şarampole devrildi. Kazada araçlarda bulunan 1'i 2 aylık bebek, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Solhan ve Bingöl Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Durumu ağır olan bebek hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Özdemir: Biz de rahatsızız
Murat Çelik
Rauf Tamer
Yeni siyaset
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Spor denince sadece futbol akla geliyordu
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Matilda Etkisi ve Özlem Türeci
Oral Çalışlar
Banu Şen
Spil Dağı'nın eteklerinde yazılan bereket ve üretim efsanesi: Manisa
Banu Şen
Şirin Sever
İtirazım var ama neye?
Şirin Sever
Erkut Can
Bu haberi okuyunca utandım!
Erkut Can
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Oğullarını evlendirme hayali kabus oldu! 25 yıllık birikim...