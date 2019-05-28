Ambulans şoförü olay yerine gidince evinin yandığını gördü

Mesudiye Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.

Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Medine Karaarslanoğlu ve Melisa Sönmez’in kiracı olduğu dairede prize takılı unutulan ütü nedeniyle başlayan yangın, kısa sürede evi sardı.

2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Müdahale sırasında 2 itfaiye eri, dumandan etkilendi. Bunun üzerine olay yerine ambulans istendi.

EV AMBULANS ŞOFÖRÜNÜN ÇIKTI

Gelen ambulansın şoförü Şener Akar, yanan evin kiraya verdiği evi olduğunu görünce büyük şok yaşadı. İtfaiye erlerine, olay yerindeki ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.