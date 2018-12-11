Ambulans uçak, 2 günlük bebek için havalandı

Amasya'da yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavisi süren 2 günlük bebek, ambulans uçak ile İstanbul'da özel hastaneye götürülerek tedavi altına alındı

11 Aralık 2018, Salı 19:52
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Ambulans uçak, 2 günlük bebek için havalandı

Kalp kapakçığında sorun olduğu belirlenen 2 günlük bebeğin, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul’daki özel hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi bebeğin sevki için gerekli çalışmaları başlattı. Ambulans uçak ile İstanbul’a sevk edilmesine karar verilen bebek, Merzifon Havalimanı’na getirildi.

Ambulans uçak ile İstanbul’daki özel hastaneye sevk edilen bebeğin tedavisine başlandı.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)

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