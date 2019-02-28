Ambulans uçak böbrek hastası için havalandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, durumu ağırlaşan 35 yaşındaki böbrek hastası, tedavisi için ambulans uçakla Antalya’ya sevk edildi

28 Şubat 2019, Perşembe 20:43
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Ambulans uçak böbrek hastası için havalandı

9 yıl önce böbrek nakli yapılan Bayram Karaçam, sağlık durumu ağırlaşınca bir süre önce Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Böbrek değerlerinde oluşan ani yükselme nedeniyle Antalya’daki bir hastaneye sevkine karar verilen Karaçam’ın nakli için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçak talep edildi.

ÖZEL HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Amasya-Merzifon Havalimanı’na getirilen Karaçam, ambulans uçakla Antalya’daki özel hastaneye gönderildi.

AA

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