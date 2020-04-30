Ambulans uçak corona virüs şüphesi bulunan genç kız için havalandı

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Emel Öztüto'ya zatürre tanısı konuldu. Tedavisine başlanan Öztüto'da bir süre sonra kalp yetmezliği ve Kovid-19 belirtileri görülmeye başlandı. Doktorlar, Öztüto'nun tedavisinin Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılmasına karar verdi.

Gerekli onayların alınmasının ardından, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak Gaziantep Havalimanı'na indi. 112 Acil Servis ekiplerince havaalanına getirilen Öztüto, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

AA







