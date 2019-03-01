Ambulansa yol vermeyen magandanın ifadesi ortaya çıktı

Ambulansa yol vermediği görüntüleri ortaya çıkmasının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, lüks aracın plakasından yola çıkarak sürücü M.E.Y.'yi gözaltına almıştı.

M.E.Y.'ye K.T.K.'nin 3/A maddesi uyarınca saygısızca araç kullanmaktan 108 TL, 55. madde uyarınca geçilen aracın geçilme kurallarına uymamasından 108 TL, 56/1-A maddesi uyarınca şerit izleme değiştirme kurallarına uymamaktan 108 TL olmak üzere 324 TL, 46/2 maddesinden makas atmaktan da bin 2 TL ceza kesilmişti. M.E.Y., hakkında başlatılan adli işlem için Bahçelievler Polis Merkezine götürülmüştü. TCK 179 maddesi uyarınca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten sorgulanan M.E.Y., Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılmıştı. Adliyede adli kontrol kararıyla serbest kalan M.E.Y.'nin ifadesi ortaya çıktı.

M.E.Y.'nin ifadesinde, "Orta şeritte ilerlerken ambulans başka bir aracı geçmek için sirenleri açtı. Geçince kapattı. Yanına yaklaşıp baktığımda hasta olmadığını, içinde sadece şoför olduğunu gördüm. Bana el kol hareketi yaptı. Bir süre ambulansın önüne geçtim, yol vermedim. Daha sonra ambulanstan hızla uzaklaştım." dediği öne sürüldü.

Savcılık soruşturması sonunda hakkında dava açılırsa M.E.Y.'nin, TCK 179 maddesi uyarınca 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı bildirildi.