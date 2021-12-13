Türkiye Ambulansla otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Ambulansla otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Türkiye

Ambulansla otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Aksaray'da içinde hasta bulunan ambulans, kavşakta otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, hasta Fikret Ökçe (63) ile ambulans şoförü ile 2 sağlık çalışanı yaralandı.

13 Aralık 2021, Pazartesi 19:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, saat 16.30 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çiftlik Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kalp hastası Fikret Ökçe'yi hastaneye götüren Yahya Şimşek (46) yönetimindeki 68 AAP 725 plakalı 112 Acil Servis'e ait ambulans, kavşakta Yılmaz Gedik'in (46) kullandığı 68 ACB 192 plakalı otomobille çarpışıp refüje devrildi.

Kazada ambulans şoförü Yahya Şimşek, sağlık görevlileri Büşra Doğan (23), Merve Demir (25) ile hasta Fikret Ökçe yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)

İlgili Haberler
Akın akın geliyorlar! Otellerde yer kalmadıKuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji saat vererek uyardı


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Mevlâna'nın, barışın ve huzurun kenti: Konya
Banu Şen
Hakan Çelik
Alışkanlıkları değiştirmeye geliyor
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Rağmen
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Şirin Sever
Kayseri’de 4 büyükelçi ile gastronomi buluşması
Şirin Sever
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı mı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Hasan Fehmi Güneş
Oral Çalışlar
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Not bıraktıktan sonra kaybolmuştu! Emekli albaydan acı haber