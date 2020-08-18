AMD giriş seviyesi A520 yonga setini satışa sundu

AMD A520 yonga seti, dünyanın öne gelen anakart üreticileri tarafından ürünlerinde yer almaya başladı.

AM4 soket için üretilen yeni A520 yonga seti, AMD 500 serisi yonga seti ailesinin yeni üyesi. Günlük PC kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için kolay kullanılan ve güvenli bir platform. Yeni A520 yonga seti de dahil bu yeni AMD 500 Serisi anakartlar, 3. nesil AMD Ryzen işlemciler ve ötesi için gereken performansı sunuyor.

AMD Ryzen 3000XT Serisi işlemciler, Ryzen 3000’e hazır BIOS’a sahip tüm anakartlarla uyumlu ve tüm 500 serisi yonga seti ailesi üyeleriyle de ilk günden çalışacak şekilde tasarlandı. Bu sayede geniş bir platform desteğine de sahipler.

AMD A520 yonga seti, 3. nesil Ryzen Masaüstü İşlemcilere desteğine ek olarak, “Zen 3” mimarisini baz alan gelecekteki Ryzen Masaüstü İşlemciler için planlanmış desteğiyle birlikte kullanıcılara yeni işlemci modellerini kullanma imkanı da sunuyor olacak.