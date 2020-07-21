AMD ilk 7nm Ryzen 4000 masaüstü işlemcilerini duyurdu

AMD’nin dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen Ryzen 4000 serisi işlemciler, AMD'nin Zen 2 mimarisine sahipti. Şirket, 2020'nin ilerleyen dönemlerinde de Zen 3 mimarisi ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Masaüstü bilgisayarlar için geliştirilen Ryzen 4000 serisi işlemciler Zen 3 yerine 7 nm Zen 2 mimarisiyle gelecek.

Kullanıcılar masaüstü bilgisayarlar için sunulan Ryzen 4000 serisi işlemcilere şu an için beklemek zorunda. AMD, yeni işlemcilerini şu an için perakende olarak satmıyor. Yeni işlemciler, şimdilik sadece bir masaüstü bilgisayarla birlikte satın alınabiliyor. Şirket, AMD Radeon GPU ile de yeni işlemcilerini destekliyor.

Bu yeni yongaların 2020'de piyasaya sürülecek olan AMD'nin Zen 3 mimarisini kullanmadı da belirtildi.

AMD'nin masaüstü bilgisayarlar için hazırlanan Ryzen 4000 serisi işlemcileri, 6 farklı modelde geliyor. En düşük model, AMD Ryzen 3 4300GE olarak karşımıza çıkıyor. 4 çekirdek 8 thread içeren bu işlemci, 3.5 GHz temel frekans hızında çalışıyor ve hızlandırılmış modda 4.0 GHz hıza ulaşabiliyor. 6 çekirdekli dahili GPU'ya sahip olan işlemci, 1700 MHz grafik frekans değerine sahip.

AMD Ryzen 4000 serisindeki en yüksek performansı sunan işlemcinin adı ise AMD Ryzen 7 4700G. Temel frekans hızı 3.6 GHz olan işlemci, hızlandırılmış modda 4.4 GHz'ye kadar ulaşabiliyor. 8 çekirdek 16 threade sahip olan işlemcinin dahili GPU'su, 8 çekirdeğe sahip ve 2.100 MHz frekansta çalışıyor.









AMD'nin 7nm Zen 2'si, hem Xbox Series X hem de PlayStation 5'in de kullanacağı özel işlemcilerle aynı teknolojiyi içeriyor. AMD'nin en yeni işlemcileri, yeni nesil oyunların nasıl görünebileceğine en iyi bakış da olabilir.





AMD, yeni işlemcilerinin fiyatları ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.







