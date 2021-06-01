AMD Radeon RX 6000M ekran kartları duyuruldu

AMD Radeon RX 6000M Series mobil grafik işlemciler, en yeni AMD RDNA oyun mimarisi üzerine inşa edildi. AMD RDNA mimarisiyle karşılaştırıldığında aynı performans seviyesinde 1.5 kata kadar yüksek performans ve yüzde 43’e kadar daha düşük güç tüketimi sunuyor. Aynı zamanda yeni nesil dizüstü bilgisayarlara AMD Infinity Cache ve DirectX Raytracing (DXR) gibi gelişmiş teknolojiler de getiriyor.

AMD Radeon RX 6800M, raytracing ve geleneksel efektlerle birlikte 1440p/120FPS performans sunan bir grafik gücüne sahip. AMD Radeon RX 6700M ise yeni nesil gelişmiş oyuncu ve içerik üretimine yönelik dizüstü bilgisayarlarda 1440p/100 FPS oyun performansı, yeni seviyede görsellik ve verimlilik imkânı sağlıyor. AMD Radeon RX 6600M ise yüksek tazeleme oranına sahip 1080p/100 FPS oyun performansını hafif dizüstü bilgisayarlara getiriyor.

AMD’nin hangi Ryzen ve Radeon destekli dizüstü bilgisayarların en iyi olduğunu düşünmesini sağlamayı amaçlayan yeni bir tasarım çerçevesi girişimi olan AMD Advantage’ı da duyurdu. Bu, Intel’in Evo programına benzer bir fikir gibi görünüyor, ancak sadece oyun dizüstü bilgisayarları için geçerli ve standartlar çok daha katı görünüyor.

AMD Advantage dizüstü bilgisayarların aşağıdaki koşulları içermesi bekleniyor:

AMD Ryzen 5000 mobil işlemciler, Radeon 6000 grafikleri ve Radeon yazılımı

AMD’nin Smart Acess Belleği ve Smart Shift teknolojisi için destek

En az 300 nit parlaklığa ulaşan, sRGB gamının yüzde 100’ünü veya NTSC gamının yüzde 72’sini kaplayan, en az 144Hz yenileme hızına ve düşük gecikmeye sahip ve AMD

Freesync’i destekleyen bir ekran

En az bir NVME PCIE Express Gen 3 SSD

WASD tuşlarında yüzey sıcaklığını 40 santigrat derecenin altında tutma yeteneği

Pille 10 saatten fazla video oynatma

Açıklanan ilk AMD Advantage dizüstü bilgisayarı Asus’un yeni ROG Strix G15 modeli oldu. Bu, Ryzen 9 5900Hx, Radeon RX 6800M ve 3 ms tepki süresine sahip 15 inç WQHD 165Hz ekranla yapılandırılabilir. G15 bu ay itibarıyla yurt dışında satışa sunulmaya başlanacak.