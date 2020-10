AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu

16 çekirdek 32 thread’e kadar sunan ve 72MB arabellekle serinin en üstünde yer alan AMD Ryzen 9 5950X ile AMD Ryzen 5000 serisi işlemciler, çoklu iş yükleri ve güç verimi konularında lider konumda yer alıyor. Bununla birlikte AMD Ryzen 9 5900X, oyunlarda bir önceki nesle göre %26 daha yüksek performans sunuyor. Çekirdek bazında içerisinde birleştirilmiş 8 çekirdekli yapı ve 32MB L3 arabelleğine direkt erişim gibi iyileştirmelerle birlikte yeni AMD “Zen 3” çekirdek mimarisi, döngü başına komut değerinde bir önceki nesle göre %19 artış sunuyor. Bu değer 2017 yılında tanıtılan “Zen” işlemcileri arasındaki en yüksek gelişme oranı.

Konuyla ilgili olarak AMD İstemci İş Birimi Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Saeid Moshkelani şunları söyledi: “Ryzen işlemcilerimizin her yeni nesliyle birlikte amacımız, dünyadaki en iyi PC işlemcisini üretmek. Yeni AMD Ryzen 5000 Serisi Masaüstü İşlemcileri, liderliğimizi IPC’den güç verimine, tek çekirdekten çoklu çekirdek performansı ve oyunlara kadar genişletiyor. Bugün takipçilerimiz ve kullanıcılarımızın Ryzen işlemcilerden umduğu lider çoklu çekirdek ve tek çekirdek performansı ile oyun konusunda gerçek liderliği sunuyor olmaktan oldukça gururluyuz. Tüm bunları da AMD Ryzen 5000 Serisi Masaüstü İşlemcilere hazır anakart ve yonga setleriyle sunmak mutluluk verici.”

PC iş yüklerinde %19’luk önemli bir IPC artışı sunan “Zen 3” mimarisi, oyun ve içerik üretimi performansındaki liderliğini bir üst seviyeye taşıyor. “Zen 3” mimarisi, hızlandırılmış çekirdek ve arabellek iletişimi sayesinde gecikmeyi düşürür, bununla birlikte çekirdekler tarafından direkt olarak erişilebilir L3 arabelleğini iki katına çıkararak, rakibine göre watt başına 2.8 kata kadar daha fazla performans sağlar.

Listenin en üstünde yer alan 16 çekirdekli AMD Ryzen 9 5950X’in özellikleri:

Herhangi bir masaüstü oyun işlemcisindeki en yüksek tek çekirdek performansı

Geleneksel işlemci soketinde yer alan herhangi bir masaüstü işlemci veya masaüstü oyun işlemcisindeki en yüksek çoklu çekirdek performansı

12 çekirdekli AMD Ryzen 9 5900X, en iyi oyun deneyimini sunuyor:

Rakibine göre 1080p çözünürlükte seçili oyunlarda ortalamada %7 daha hızlı

Bir önceki nesle göre 1080p çözünürlükte seçili oyunlarda ortalamada %26 daha hızlı

AMD 500 serisi anakartlar, basit bir BIOS güncellemesiyle AMD Ryzen 5000 Serisi masaüstü işlemcilere hazır hale geliyor. Bu geniş ekosistem desteği ve hazırlığı, tüm büyük anakart üreticilerinin geliştirdiği 100’ün üzerinde AMD 500 serisi anakartla sağlanıyor. Duyurulan AMD Ryzen 5000 Serisi masaüstü işlemcilerin, tüm dünyada 5 Kasım 2020 tarihinde satışta olması bekleniyor.

AMD Ryzen “Kazanacak Donanım” Kampanyası

AMD Ryzen “Kazanacak Donanım” oyun hediyesi kampanyası, Far Cry serisinin beklenen yeni bölümüyle geri dönüyor: Far Cry 6. AMD Ryzen 9 5950X, AMD Ryzen 9 5900X veya AMD Ryzen 7 5800X işlemcilerini 5 Kasım 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında seçili satış noktalarından satın alan kullanıcılar, oyun çıktığında Far Cry 6 Standard Edition’ın ücretsiz bir dijital kopyasına sahip olacaklar.

Bununla birlikte AMD Ryzen 9 3950X, AMD Ryzen 9 3900XT veya AMD Ryzen 7 3800XT işlemcilerini 20 Ekim 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında satın alan kullanıcılar da yine Far Cry 6 Standard Edition’ın ücretsiz bir dijital kopyasını edinmiş olacaklar.