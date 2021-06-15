AMD Ryzen işlemcili ilk Razor laptop duyuruldu

Razer Blade 14, Nvidia GeForce RTX 3080 Dizüstü Bilgisayar GPU’suna ve Quad HD 165Hz ekrana sahip olacak ve tümü, Razer’ın belirttiğine göre, dünyanın en kompakt 14 inçlik oyun kasasında paketlenerek sunulacak. Bunların üstüne; her tuşa ayrı olarak atanan Razer Chroma RGB arka aydınlatma, dinamik ses için sürükleyici THX Spatial Audio ve günlük yaşamı daha kolaylaştıran çok sayıda bağlantı noktası da sunuluyor.

Blade 14, tamamen alüminyum bir kasaya sahip. Kasa boyutları yalnızca 16.8mm x 220mm x 320mm. Bu da onu dünyanın en küçük 14 inç oyun dizüstü bilgisayarı haline getiriyor.

8 çekirdekli 16-thread AMD Ryzen 9 5900HX işlemci, 4,6 GHz saat hızına kadar yükseltebilen maksimum boosta sahip olup yoğun iş yüklerini hızla dağıtmasını, oyun oynarken gecikmeyi azaltmasını ve zorlu iş yüklerinin üstesinden en yüksek hızlarla gelmesini sağlıyor. Bu, aynı zamanda serin ve sessiz bir verimlilikle de kullanıcılara 12 saate kadar pil ömrü sağlıyor.

Full HD 144Hz’den Quad HD 165Hz’e kadar değişen her iki IPS sınıfı panel, Full HD panelde 100% SRGB’ye ve Quad HD panelde 100%’e kadar DCI-P3’e ulaşan mükemmel renk kapsamı sunuyor.

Blade 14’ün kenarlarında; şarj etmek için güç sağlayan iki adet USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktaları, eski öğeleri bağlamak için iki adet USB 3.2 Gen 2 Type-A bağlantı noktaları, toplantı odasında medya cihazlarına kolayca bağlantı için HDMI 2.1 ve THX Spatial Audio ile sürükleyici 3D sesleri duymak için 3,5 mm jak dahil olmak üzere çok sayıda bağlantı noktası mevcut.

Razer Blade 14, 1799.99 dolar yurt dışı satış fiyatına sahip. Ürünün Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.