AMD son 7 yıl içinde 500 milyonun üzerinde GPU sevkiyatı gerçekleştirdi

Veri istatistikleri şirketi Jon Peddie Research’ün Global PC Oyun Donanımı Satış Raporu’nu göre AMD geçtiğimiz 7 yılda 553 milyon GPU sevkiyatı gerçekleştirdi.

Bunların içerisinde harici ekran kartları %36’lık paya sahip. APU’lar ise %35’le ekran kartını takip ediyor.

AMD GPU satışlarında harici ve dahili olarak 2 ayrı klasmanda Nvidia ve Intel’in gerisine düşse de toplam satış baz alındığında hem Nvidia hem de Intel’in önüne geçmiş durumda.

Önümüzdeki dönemde gelecek yeni konsollar, bu rakamları değiştirebilir. Ayrıca önümüzdeki yıl Samsung’la gidilecek ortaklık tabloyu etkileyebilir.



