AMD yeni Ryzen 3000XT işlemcilerini duyurdu

AMD yaptığı duyuruyla 3. nesil AMD Ryzen masaüstü işlemci ailesine üç yeni model daha eklediğini duyurdu. Yeni modeller arasında AMD Ryzen 9 3900XT, AMD Ryzen 7 3800XT ve AMD Ryzen 5 3600XT yer alıyor. Ryzen işlemci ailesine XT markasını ekleyen bu yeni AMD Ryzen 3000XT masaüstü işlemcileri, her türlü iş yükü için performansı maksimuma taşıyor. Ödüllü 3. nesil AMD Ryzen işlemci ailesini genişleten 3000XT serisi masaüstü işlemcileri, oyun ve içerik üretimi alanlarına hükmeden, üst düzey performansı sağlamak için, daha yüksek boost frekansı ile güçlendirildi.

Bu duyuruyla birlikte aynı zamanda PCIe 4.0 desteğini genel kullanıcılara sağlayan AMD’nin yeni B550 yonga setinin de tüm dünyada satışa sunulduğu da açıklandı. Farklı anakart boyutlarında mevcut olan AMD B550 yonga seti, oyun ve iş için yüksek hızlı performansa yönelik üretildi. Bununla birlikte AMD, AM4 soket ve 3. nesil AMD Ryzen masaüstü işlemciler için A520 yonga setinin, 40’tan fazla farklı tasarımda geliştirilmeye devam ettiğini de duyurdu. Bu yeni yonga setleri ve işlemcilerle birlikte AMD, depolama hızlandırma yazılımı StoreMI’ı baştan tasarladığını ve yeni bir arayüz ve gelişmiş hızlandırma algoritmasıyla yeniden kullanıcılara sunulduğunu da duyurdu.

3. nesil AMD Ryzen işlemci ailesinin güçlü altyapısı üzerine inşa edilen 3000XT serisi işlemciler, dünya sınıfı “Zen 2” mimarisini, gelişmiş 7nm üretim teknolojisi ile iyileştirerek, daha yüksek boost frekansı ve Ryzen 3000 serisinde aynı TDP değerine sahip akranlarına göre artırılmış performans sunabiliyor.

AMD Ryzen 9 3900XT’nin sundukları arasında şunlar yer alıyor:

Tek çekirdek performansında AMD Ryzen 3000 masaüstü işlemcilere göre %4’e kadar artış

Rakibine göre %40’a kadar daha fazla enerji verimi

AMD Ryzen 5 3600XT kutulu işlemciler, bir adet Wraith Spire soğutucu barındırıyor. AMD Ryzen 9 3900XT, AMD Ryzen 7 3800XT ve Ryzen 5 3600XT işlemciler, mümkün olan en yüksek performans için özellikle harici olarak satılan işlemci soğutucuları için özellikle hassas hazırlanmış özelliklere sahip. Bunun bir sonucu olarak AMD, bu ürünleri mümkün olan en iyi koşullarda kullanabilmek için, minimumda 280mm’lik radyatöre sahip bir hepsi bir arada sıvı soğutma çözümü kullanımı öneriyor.

AM4 soket için üretilen yeni A520 yonga seti, AMD 500 serisi yonga seti ailesinin en yeni üyesidir. Günlük PC kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için kolay kullanılan ve güvenli bir platformdur. Yeni A520 yonga seti de dahil bu yeni AMD 500 Serisi anakartlar, 3. nesil AMD Ryzen işlemciler ve ötesi için gereken performansı sunmaktadırlar. AMD Ryzen 3000XT Serisi işlemciler, Ryzen 3000’e hazır BIOS’a sahip tüm anakartlarla uyumludur ve tüm 500 serisi yonga seti ailesi üyeleriyle de ilk günden çalışacak şekilde tasarlanmışlardır. Bu sayede rakipsiz bir platform desteğine de sahiptirler.

AMD StoreMI teknolojisi, 2020 ve ötesi için tamamen yeni bir arayüz ve yeni özelliklerle yeniden geliştirildi. 2.0 sürümünde kullanılan yeni bir arabellek tabanlı hızlandırma algoritması, veri bütünlüğünü geliştirir ve en çok kullanılan verilere öncelik tanır. Bu sayede boot süresi %31’e kadar hızlanır ve sadece HDD üzerinden çalışan bir sisteme göre oyun yükleme süreleri %13’e kadar azalır. Akıllı tasarımı ve kolay arayüzü sayesinde AMD StoreMI, SSD seviyesinde hıza HDD seviyesinde kapasiteyle ulaşmanın ideal yoludur.

Peki fiyatları ne kadar?

Seride AMD Ryzen 9 3900XT işlemcisi amiral gemisi durumunda. 12 çekirdekli ve 24 izlek birimli işlemci 4.7GHz seviyesine Turbo ile yükseltilebiliyor. 105W TDP ile 499 dolar fiyat etiketi isteniyor. AMD Ryzen 7 3800XT işlemcisi 8 çekirdek ve 16 izlek birimli. Yine 4.7GHz Turbo seviyesi ve 105W TDP değeri 399 dolar fiyat etiketine sahip. AMD Ryzen 5 3600XT işlemcisi ise 6 çekirdek ve 12 izlek birimi ile 249 dolar seviyesinde.